Afrique: Mondiaux d'athlétisme - De l'or pour Rose Chelimo sur marathon

Présente dans le Top 10 tout au long des 42,195km, Chelimo a accéléré à sept kilomètres de l'arrivée. Un quatuor s'est alors formé avec les Kenyannes Flomena Daniel et Edna Kiplagat et l'Américaine Amy Cragg au 40eme kilomètre. Et Chelimo s'est finalement imposée avec sept secondes d'avance sur Kiplagat et Cragg, qui offre aux Etats-Unis son premier podium dans la discipline depuis les premiers Mondiaux, en 1983 à Helsinki.

Rose Chelimo, 28 ans, a remporté le titre mondial du marathon à Londres, en bouclant les 42,125 km en 2h27min11 sec, devant la Kényane Edna Kiplagat, double championne du monde. La Bahreïnie a terminé avec une avance de sept secondes sur la Kényane. Cette dernière aurait pu devenir, en cas de victoire, la première athlète à remporter trois titres mondiaux sur marathon. Kiplagat, 37 ans, avait en effet été sacrée en 2011 et 2013. Mais alors qu'elle s'était détachée, elle a été reprise et lâchée dans les deux derniers kilomètres par Chelimo.

