Rwanda: La commission électorale confirme la large victoire de Kagame

Selon le président du Parti démocratique vert, dans l'est du pays des responsables locaux l'ont empêché de tenir un meeting : « Bien sûr nous savons que la force du FPR est d'avoir des structures au niveau local, ce n'est pas le problème. Le problème est le conflit d'intérêts entre les structures gouvernementales et les structures du FPR. »

98,6% des voix. Un score encore plus élevé que lors des deux précédentes présidentielles en 2003 et 2010 à l'issue desquelles Paul Kagame avait récolté respectivement 95 et 93% des suffrages exprimés. Rares sont ceux au Rwanda qui doutaient de cette réélection. L'intéressé lui-même a répété lors de la campagne électorale que cette présidentielle n'était qu'une formalité.

Au Rwanda, la commission électorale a publié samedi 5 août les résultats complets de l'élection présidentielle. Elle a confirmé la large victoire du président sortant Paul Kagame qui a été réélu avec plus de 98% des voix. Ses adversaires, le candidat indépendant Philippe Mpayimana et Frank Habineza, le président de la seule formation d'opposition tolérée du pays, le Parti démocratique vert, ont tous deux recueilli moins de 1% des voix.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

