Sénégal: Revoir le système électoral en vue du scrutin présidentiel

Avec un taux de participation en hausse, cette nouvelle Assemblée est d'une certaine manière plus représentative que l'Assemblée sortante, mais le processus d'inscription sur le nouveau fichier électoral et de délivrance des cartes d'électeur aurait dû être enclenché beaucoup plus tôt. « Si on avait commencé début juillet 2016 peut-être que nous n'en serions pas là.

125 députés sur 165 pour le camp présidentiel, 19 députés pour la coalition de l'ex-président Abdoulaye Wade, 7 pour l'autre grande coalition de l'opposition dirigée par le maire de Dakar Khalifa Sall : voilà à quoi devrait ressembler la 13e législature sénégalaise. Une victoire de la majorité rendue possible par les divisions de l'opposition pour la société civile. Les résultats montrent qu'il faut revoir le système électoral et mieux organiser le scrutin présidentiel de 2019 afin qu'un maximum de Sénégalais puisse aller voter.

