Afrique: CAN 2019 à 24 équipes - Le pays rassure sur le défi de l'organisation

C'est la substance de la conférence de presse donnée avant hier à Yaoundé par Issa Tchiroma Bakary le ministre de la Communication (Mincom), lequel a annoncé le séjour au pays, d'une mission d'inspection de la Confédération africaine de football (Caf) du 20 au 28 aout 2017.

Depuis le 20 juillet dernier, la Caf, par le biais de son Comité exécutif, a brutalement modifié le format de la Coupe d'Afrique des nations (Can) de football, le passant de 16 à 24 pays et fixant désormais le tournoi dans la période juin - juillet. Et depuis lors, le Cameroun à qui l'organisation de cette compétition a été confiée en 2014, et avec un cahier de charges présenté un an plus tôt, se retrouve à devoir inaugurer cette nouvelle configuration. Toute chose qui a créé une vive inquiétude parmi les populations, dont bien de leaders d'opinion et experts du football.

Mais, à ce concert de lamentations plus ou moins justifiées, le gouvernement, a fait une sortie pour rassurer tout le monde, en commençant par la Caf, puis le peuple camerounais, sur son engagement à organiser correctement la 32ème Can qui se jouera sur ses terres en juin - Juillet 2019. « Je voudrais réitérer ici l'engagement du Cameroun à organiser la Can dans son nouveau format à 24 équipes tel que décidé par la Caf. Qu'il soit ainsi bien établi : elle sera couronnée de succès », a scandé Issa Tchiroma Bakary qu'entouraient Bidoung Mpkatt le ministre des Sports, ainsi que Tombi à Roko Sidiki le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot).

Et le Mincom de préciser que la mission du 20 au 28 aout prochain de la Caf, ne consiste point en des sanctions, mais en l'inspection des infrastructures sportives, aéroportuaires, hôtelières, sanitaires et des télécommunications, en vue d'y apporter des amendements. Et le porte-parole du gouvernement de rassurer que « les rapports sont bons entre la Caf et le Cameroun ». Pour Bidoung Mpkatt, les craintes sur l' « incapacité » du Cameroun à organiser la Can 2019, sont basées sur des préjugés. « L'initiative de la Caf de revoir le nombre de participants de la Can à 24 pays, consiste tout simplement à encourager plus de nations, et c'est un honneur pour le Cameroun d'être le premier pays à tenir ce pari ».

Intervenant sur le même fil que les deux membres du gouvernement, Tombi à Roko Sidiki le président de la Fecafoot, a cependant indiqué que la Caf, n'a pas encore transmis le nouveau cahier de charges au Cameroun sur le format de la Can à 24 pays.

En un mot donc comme en mille, le message du gouvernement camerounais est clair et sans équivoque : le Cameroun, grand pays, gigantesque pays de football en Afrique, organisera bel et bien la Can 2019 à 24 pays, et répondra à toutes les exigences de la Caf. Le rêve n'est donc plus permis pour le Maroc, la Côte-d'Ivoire, l'Algérie et autres qui espèrent sans fondement, la ravir au pays de Samuel Eto'o, Théophile Abéga, Joseph Antoine Bell.