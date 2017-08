Burkina Faso: Kaya - Deux malfrats dont un bandit armé aux mains des koglweogo

C'est une belle histoire, de celles qu'on aimerait vivre encore et encore. Plus »

Il a rappelé que même du côté des forces de sécurité, l'on enregistre souvent des dérives. "Tant que les malfrats troubleront la quiétude des honnêtes citoyens et que l'Etat aura des difficultés dans la sécurisation des populations des villes et des campagnes, les koglweogo lui apporteront leur soutien dans la lutte contre l'insécurité", a-t-il déclaré.

Et de préciser qu'il a signalé le vol aux forces de sécurité à Kongoussi dans la matinée du jeudi et décidé de se rendre à Kaya pour faire une déclaration à la police, heureusement pour lui, il a eu une panne d'essence à la sortie du village de Zablo.

Comme récompense, a-t-il précisé, le chef du gang lui a offert respectivement 200 000 F et 150 000 F. La main sur le cœur, R.O. affirme n'avoir jamais séjourné dans une prison et jure aussi qu'il va cesser de voler à cause des koglweogo.

Lorsque j'ai réussi à emporter la moto, j'ai informé mon chef que j'allais faire un tour au site d'or de Koutoula-Yarcé de Kaya avant de revenir à Algha. J'ai n'ai pas eu de la chance, et on m'a arrêté ». R.O. refuse qu'on le qualifie de voleur spécialisé.

Assis à même le sol dans une pièce, R.O. a déclaré reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Agé de 25 ans et père d'un enfant, l'orpailleur-malfrat dit avoir agi sous les ordres d'un certain H.O., chef d'un réseau d'orpailleurs-voleurs de motos implanté sur le site d'or d'Algha.

Les groupes d'auto-défense couramment appelés « koglweogo » de Kaya sont décidés à apporter leur soutien aux forces de sécurité dans la lutte contre l'insécurité et le grand banditisme. Dans la soirée du jeudi 3 août 2017, les justiciers populaires ont présenté aux hommes de médias un bandit armé et un cambrioleur.

