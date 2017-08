C'est une belle histoire, de celles qu'on aimerait vivre encore et encore. Plus »

En rappel, dans un véritable État de Droit, la Sécurité Présidentielle est du ressort de la défense civile qui est l'apanage de la Police Nationale. Unapol invite le Capitaine Taoko à revenir promptement dans les rangs et à rappeler rapidement ses hommes à l'ordre. Faute de quoi il sera responsable de la dégénérescence de la situation qui pourrait être incontrôlable. En attendant, Unapol invite les éléments policiers en poste au GSPR à garder le calme et les assure de son soutien indéfectible.

En outre, Unapol s'insurge contre cette manière discriminatoire d'administrer le Groupement et trouve lâche et coupable le silence du Commandement du GSPR.

L'Officier de Police qui coiffe les éléments de la Police a été instruit par le sommet d'inviter ses éléments au calme et à la retenue et des pourparlers seraient en cours.

Le Capitaine dira plus tard à l'Assistant de Police qu'il n'avait rien contre lui, mais en revanche qu'il entendait régler des comptes à la hiérarchie policière. Mais avec qui exactement et comment?

«Il est parvenu à Unapol qu'au Groupement de sécurité et de protection Républicaine (GSPR), le climat serait tendu entre les éléments policiers et gendarmes. Ce climat délétère serait le fait d'un certain Capitaine Taoko qui se serait senti vexé par un Assistant de Police qui lui aurait tenu tête.

