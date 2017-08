Sénégal: Ziguinchor - Deux femmes meurent dans le chavirement d'une pirogue à Kaguitte

L'inspecteur régional des Eaux et forêts de Saint-Louis, colonel Daniel Manga a souligné, dimanche,… Plus »

Tous les jours des embarcations de fortune et des pirogues traditionnelles quittent le village de Kaguitte et environs à destination de Kassou-Sénégal. Un marigot d'une profondeur d'une dizaine de mètres sépare les deux villages.

Les deux femmes décédées, Seynabou Cissé et Yama Diatta, âgées respectivement d'une trentaine et d'une quarantaine d'années, habitent le village de Kaguitte. Mme Cissé a été enterrée dimanche. L'autre corps sera enterré mardi selon ses proches.

