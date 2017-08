Ile Maurice: Essence et diesel plus chers - Que les calculs soient rendus publics, réclame l'ACIM

Ce n'est ni plus ni moins que «du vol». Et l'Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM) réclame que les calculs pour déterminer les prix de l'essence et du diesel soient rendus publics. Depuis le samedi 5 août, le litre d'essence et de diesel coûte, respectivement Rs 44,90 et Rs 35,35.

La hausse des prix des produits pétroliers serait due aux augmentations qui auraient «mal calculées» en février dernier. Une explication que Jayen Chellum, secrétaire général de l'ACIM, a du mal à avaler. Dans un communiqué émis le samedi 5 août, il affirme que les raisons avancées par le ministre du Commerce, Ashit Gungah, et la State Trading Corporation (STC) «ne tiennent pas la route». D'autant plus, fait-il remarquer, que «le prix sur le marché mondial n'a accusé aucune augmentation significative».

Si l'erreur vient de la STC ou du Petroleum Pricing Committee, «ou des deux instances», toujours est-il que les consommateurs ne peuvent en faire les frais, martèle Jayen Chellum. «Que les coupables de telles erreurs soient sanctionnés.»

«Ce gouvernement avait promis de faire baisser les prix une fois au pouvoir... C'est le monde à l'envers !»

Le secrétaire général de l'ACIM fait ressortir que la structure des prix est composée d'un levy reversé au fonds Maurice Ile Durable. Fonds qui n'est toutefois plus d'actualité, ayant été annulé dans le dernier Budget. Or, dénonce Jayen Chellun, cette taxe est toujours prélevée.

Par ailleurs, ajoute-t-il, environ Rs 9 sont prélevées pour payer la Road Development Authority, les frais administratifs de la STC, les subsides sur le riz, la farine et le gaz ménager. Le comble, s'insurge Jayen Chellum, c'est que Rs 4 sont reversées au Build Mauritius Fund, qui sert, entre autres, à financer le Metro Express. «Et l'on dit que la région rurale ne paie pas de taxe pour le métro !»

Pour Jayen Chellum, clairement, «un tel scandale se perpétue depuis des années. Ce gouvernement avait promis de faire baisser les prix une fois au pouvoir... C'est le monde à l'envers !».

De son côté, Suttyhudeo Tengur, président de l'Association pour la protection de l'environnement et des consommateurs, avance que le prix des produits pétroliers sur le marché mondial a connu une baisse. Pour lui, cette hausse aurait un impact non seulement sur les consommateurs mais aussi sur les petites et moyennes entreprises.