Togo: Le PNP marche pour la libération du Togo le 19 Août prochain

Virulent contre le pouvoir RPT/UNIR, le leader du PNP est catégorique pour les réformes politiques et la mise en œuvre des points contenus dans l'APG signé entre le pouvoir et les forces démocratiques de l'opposition en 2006.

Outre Lomé, les villes de Sokodé, Kara, Bafilo et Anié connaitront la même activité. Le parti de Salifou Atchadam Tikpi, entend également mettre à contribution la diaspora togolaise dans plusieurs pays du continent africain, tels que le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso, le Gabon et le Nigeria, et aussi hors du continent, les Etats-Unis, l'Allemagne, Hollande et l'Italie. On informe que cette marche pour la libération aura également lieu dans ces pays précités.

La pression par la rue sur le pouvoir de Lomé ne faiblira pas de si tôt. Après CAP 2015 qui était dans les rues jeudi dernier et le groupe des 6 (G6) qui projette un grand meeting à la fin de ce mois, c'est aussi le PNP qui par un communiqué diffusé dans les groupes et sur des réseaux sociaux annonce une grande marche dite de "la libération du Togo".

