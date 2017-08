Congo-Kinshasa: Equateur - Les parents sensibilisés sur l'allaitement maternel exclusif jusqu'à six mois

Le coordonnateur provincial du Programme national de nutrition (PRONANUT) mène depuis le 1er août dans la province de l'Equateur, avec l'appui de l'UNICEF, une campagne de sensibilisation sur l'allaitement exclusif au lait maternel des bébés âgés de 0 à 6 mois.

Selon Alphonse Makpolo, cette campagne vise une meilleure croissance des enfants et lutte contre certaines maladies.

« Dans la province de l'Equateur, il fait très chaud. Et dès que l'enfant nait, les parents ont tendance à lui donner de l'eau à un mois ou deux mois. Nous sensibilisons les parents pour qu'ils ne donnent que le lait maternel à leur enfants jusqu'à six mois parce que cela permettra une bonne croissance de leurs enfants. Les autres choses qu'on donne à l'enfant peuvent handicaper la croissance de l'enfant et entrainer les maladies comme la diarrhée et la pneumonie », alerte le coordonnateur provincial du Programme national de nutrition.

La communauté internationale célèbre chaque année du 1er au 7 août la semaine mondiale de l'allaitement maternel pour promouvoir l'allaitement et améliorer la nutrition des enfants en bas âge. Le lait maternel constitue le meilleur vaccin pour l'enfant contre certaines maladies infantiles, indique l'UNICEF.

Le thème retenu pour cette année est : « Unissons-nous pour l'allaitement maternel ».

Le lait maternel, indique l'UNICEF, est une ressource naturelle universelle et une alimentation la plus naturelle qui soit. Il ne pèse pas sur le budget des familles et permet à tous les enfants d'avoir accès à une alimentation gratuite et adaptée.