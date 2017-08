Ile Maurice: Après le carburant et les cigarettes - Hausse du prix du pain et du ticket d'autobus ?

Les marchands de dholl-puri, non plus, ne comptent pas «récidiver», les prix étant déjà chauds pour les consommateurs disent-ils. «Lamem-la li dézà Rs 14, si ogmanté ankor, kisanla pou asté ?».

Raison pour laquelle il a démandé au comptable de l'association de commencer à «travailler les chiffres dès lundi», en vue de soumettre une proposition au gouvernement. Et Nasser Moraby d'ajouter que «le prix du pain n'a pas connu de hausse depuis six mois».

La hausse des prix arrive en cascade... Il y a eu d'abord celle de l'essence et du diesel vendredi 4 août. Puis, le lendemain, samedi 5 août, il était annoncé que le prix des cigarettes haut de gamme, connaîtra une hausse de Rs 5 (voir tableau). Et désormais, ce sont sans doute les prix du pain et du ticket d'autobus qui pourraient prendre l'ascenseur...

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.