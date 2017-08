Mauritanie: Référendum mauritanien, fin de campagne

Sans surprise, c'est le « oui » qui l'emporte en Mauritanie à plus de 85% pour un… Plus »

Les partisans du pouvoir estiment qu'avec les nouvelles cartes d'identité nationale biométriques et la CENI, aucune fraude électorale n'est possible. L'opposition, selon les tenants du Oui, cherche a justifier sa double défaite qui se traduira par un Oui massif et un taux de participation élevée.

Entre la majorité qui appelle à voter Oui et une partie de l'opposition qui boycotte, le camp du Non a du mal a se faire entendre.

En Mauritanie, la campagne pour le référendum constitutionnel a pris fin jeudi à minuit. Samedi, un peu plus d'un millions d'électeurs se prononceront, entre autres, sur la suppression du Sénat, une des deux chambres du parlement, et le changement du drapeau national. Avec une partie de l'opposition qui a appelé au boycott de ce scrutin, l'un des grands enjeux sera le taux de participation.

