Mauritanie: La CENI annonce les résultats provisoires du vote référendaire

Ces résultats montrent que, s'agissant du Projet de loi constitutionnelle référendaire portant révision de l'article 8 de la constitution du 20 juillet 1991, sur 1389092 électeurs inscrits, 746655 ont voté et sur ce nombre 584084 ont voté OUI contre 68124 NON; alors que pour le Projet de loi constitutionnelle référendaire portant révision de certaines dispositions de la Constitution du 20 juillet 1991 le OUI a remporté 573935 voix contre 67 146.

