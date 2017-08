Congo-Kinshasa: Incendie à la prison de Munzenze à Goma

Plus de huit cents cas de violences sexuelles ont été enregistrés par les ONG féminines du… Plus »

Abordé par la presse, M. Patrick Mukendi, le Directeur de la prison centrale de Goma, très brièvement, a rassuré qu'aucune évasion n'avait eu lieu. "Seuls les pavillons des femmes et mineurs (enfants en conflit avec la loi) sont endommagés et les dossiers judiciaires sont intacts", a-t-il indiqué.

Entre autres, parce que juste derrière c'est le marché central de Virunga Goma et le centre médical MUUNGANO ; en face, il y a la Cathédrale St Joseph et le Centre pour handicapés physiques, et le reste de ses alentours c'est le camp des policiers et l'hôpital Général de Référence CBCA Virunga ainsi que les populations civiles qui habitent sur l'espace du camp Munzenze.

Ainsi, les unités commises à la garde de la prison centrale de Goma ont commencé par boucler toutes les entrées de la prison et cela d'une manière hautement ordonnée sans un même coup de balle, car le bâtiment qui venait de prendre feu est séparé avec celui des hommes par un allé de plus au moins 10 mètres.

L'événement a été remarqué par la garde de cette maison carcérale mardi 1er août 2017 vers 13 heures, heure locale. Il s'agit du début d'un incendie qui s'est déclaré à travers le plafond du bâtiment de l'Etablissement de Garde et de l'Education de l'Etat (EGEE), abritant les pavillons du tribunal pour enfants, qui héberge les enfants en conflits avec la loi et les femmes.

