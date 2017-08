Mali: Des fosses communes découvertes dans la région de Kidal

Malgré l'accord de paix signé à Alger en juin 2015, les combats ont repris dans la région de Kidal entre les groupes armés pro-gouvernementaux - le Groupe d'autodéfense touareg Imghad (Gatia) et leurs alliés rassemblés au sein de la Plateforme - et les combattants de la Coordination des mouvements de l'Azawad. Ces deux groupes antagonistes sont supposés former les patrouilles mixtes du Mécanisme opérationnel conjoint (MOC).

Joint par RFI, le maire adjoint d'Anéfis confirme que des exactions ont bel et bien été commises. « La population a confirmé cela », affirme Izga Ag Sidi, qui a accueilli les enquêteurs de la Minusma dans sa localité. « Je les ai rencontrés après qu'il ait fait leur travail et fouillé les tombes », explique-t-il.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.