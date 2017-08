Congo-Kinshasa: Le nouveau rapport accablant de l'ONU sur les massacres au Kasaï

Plus de huit cents cas de violences sexuelles ont été enregistrés par les ONG féminines du… Plus »

"Il y a peine quelques jours ont été nommés les trois personnes qui doivent représenter le Conseil des Nations unies autorisées à descendre sur les lieux avec les compétences congolaises et celles des Nations unies pour nous fournir un éclairage sur les victimes et les coupables qui doivent être envoyées devant les cours et tribunaux congolais.

Elle doivent aussi se conformer aux règles internationales des droits humains et en avoir conscience dans l'excercice de leurs fonctions", a déclaré Scott Campbell, le chef de la section de l'Afrique centrale et occidentale du Haut-commissariat des droits de l'homme.

Un rapport de l'ONU paru vendredi à propos du Kasaï fait état de plus de 250 exécutions entre mars et juin de cette année. Des exactions qui seraient l'œuvre de milices, de rebelles mais aussi des agents de l'Etat.

