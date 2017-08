Ile Maurice: Metro Express - Pour eux, le métro n'est pas de trop

Prendre le métro, ils ne sont pas contre. Mais à condition que le prix du ticket soit raisonnable. Et que le trajet prenne moins de temps. Et que... Prenons le train en marche.

Veenasha est mère de deux enfants. Pour cette habitante de Terre-Rouge, le métro, c'est l'avenir, une façon pour le pays d'avancer. Prendra-t-elle le tram ? «Kestion bet.» Cette expérience, elle compte bien la vivre, même s'il faudra attendre quelques années pour ça. Pourquoi tant d'enthousiasme ? Parce qu'elle en a assez des embouteillages, affirme la vendeuse. Pour elle, le Metro Express aidera définitivement à déboucher les artères routières.

Vicky, lui, est employé chez Maxiclean. Il habite Terre-Rouge, lui aussi. Et il pense le plus grand bien du projet qui est sur les rails. Il est d'avis que ce sera «un vrai plus» pour ceux qui habitent loin de la capitale. Et puis, l'idée de voyager «en train» lui plaît déjà. C'est une expérience dont il veut profiter. Que pense-t-il de l'emprunt accordé par l'Inde et que les contribuables devront rembourser de leur poche ? Les Mauriciens, selon Vicky, doivent comprendre que c'est «leur devoir» de contribuer au développement du pays.

Prem abonde dans le même sens. L'homme de 69 ans, à la retraite, espère seulement qu'il vivra assez longtemps pour avoir la chance de grimper à bord du tram, en 2021. Le projet, estime-t-il, endiguera ce fléau qu'est la congestion routière. Lui qui voyage gratuitement à bord des autobus, est-il prêt à mettre la main au porte-monnaie pour le ticket de métro ? «Avec ma pension, je ne le prendrai pas souvent. Mais je tenterai l'expérience, ça c'est sûr.»

Le Metro Express, logiquement, sera plus respectueux de l'environnement que 'sa bann vié bis krass lafimé nwar-la'.

Même réaction du côté de Soobadur, marchand de légumes. Il a la patate quand on lui parle du Metro Express, qui rime avec futur et modernisme et qui viendra briser le train-train quotidien. Par contre, il espère que le coût ne dépassera pas les Rs 18,8 milliards prévues, surtout que le pays croule déjà sous les dettes. «Il faudrait également que les autorités apaisent les craintes des employés des transports en commun, de ceux qui seront délogés.» Il ne faudrait pas, non plus, que la paix sociale déraille à cause du tram.

Axelle, qui travaille dans la communication, est du même avis. Elle est pour le Metro Express, mais contre le surendettement. Et puis, elle veut bien prendre le train du progrès en marche, à condition que le prix du ticket soit le même que pour l'autobus. «Si je paye Rs 12 de Rose-Hill à Ebène, comme c'est le cas actuellement, j'opterai définitivement pour le métro», ajoute la jeune cadre. Et puis, il faudra voir où, concrètement, ils placeront l'arrêt à Ebène.

Kevin - non, pas le héros d'une émission de téléréalité, mais Marketing et Digital Strategist au sein d'un groupe hôtelier - montre son approbation face au projet. «Je n'aurai plus à m'arracher les cheveux à cause des embouteillages.» Et puis, le Metro Express, logiquement, sera plus respectueux de l'environnement que «sa bann vié bis krass lafimé nwarla». La mise en route du tram freinera aussi la prolifération de voitures, dont le nombre augmente chaque année sur nos routes, conclut-il avec entrain.

En chiffres

Coût estimé du projet : Rs 18,8 milliards

Longueur du tracé entre Curepipe et Port-Louis : 26 km

Nombre de structures surélevées à Curepipe, rond-point de St Jean, Rose-Hill, St-Louis et La Butte : 5

Nombre de stations : 19

Nombre de stations surélevées à Curepipe et Rose-Hill : 2

Vitesse de croisière : 25 km/h en ville, jusqu'à 80 km/h en zone dégagée

Temps d'arrêt : 20 secondes

Temps estimé du trajet Curepipe - Port-Louis : 41 minutes

Fréquence du service : toutes les 5 à 6 minutes

Nombre de trams : 18

Nombre de passagers : 307 en mode «normal» et 400 en mode «maximal», soit entre 17 et 22 passagers par rame

Coût du billet : calqué sur le prix du ticket d'autobus

Horaires : de 5 heures du matin à 22 heures

À Quatre-Bornes : Le Metro Express passera au niveau de la route. Un réaménagement est déjà prévu.