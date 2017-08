Burkina Faso: Solidarité - Le MPP vole au secours de ses militants en situation de handicap

C'est une belle histoire, de celles qu'on aimerait vivre encore et encore. Plus »

A présent, ces personnes vivant avec un handicap souhaitent la création par le gouvernement d'un «fonds spécial pour soutenir les projets et activités des personnes handicapées». A cela s'ajoute leur souhait de la mise à leur disposition d'un «véhicule à boîte de vitesse automatique, pour connaître la circulation et apprendre à conduire».

Cette occasion se veut être, selon les propos du député Boureima Bougouma, représentant le président du MPP, «une opportunité de vous remercier officiellement pour votre engagement dans la vie du parti. Ce geste est certes modeste, mais combien significatif d'autant plus que sa portée est de vous faire savoir que vous comptez également pour nous comme tout autre citoyen». En somme, c'est un acte qui vise à saluer et reconnaître la valeur des bénéficiaires quant à leur apport dans la marche du parti auquel ils appartiennent. Et surtout il s'agit de «réaffirmer notre attachement à votre structure», renchérit M. Bougouma.

Ce don constitué de 17 motos, dont 14 pour des handicapés moteur et 3 pour des handicapés auditifs ; 10 tricycles et 5 vélos, dont la valeur globale est estimée à 15 millions de francs, a été remis au cours d'une cérémonie organisée au siège du parti à Ouagadougou.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.