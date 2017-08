Congo-Kinshasa: Ituri - Des officiers militaires impliqués dans la vente des minutions aux rebelles Sud soudanais

« Avec le Soudan du Sud, la persistance de l'instabilité politique et sécuritaire est ressenties au niveau de la chefferie de Kakwa en territoire d'Aru. Le commandant du 3202è régiment et le commandant FARDC dans cette région sont mis aux arrêts pour suspicion de ventes des minutions aux rebelles Sud Soudains », annonce Joseph Ndiya, porte-parole du gouvernement provincial.

Le gouvernement provincial qui se réfère aux rapports des services de sécurité, des autorités politico administratives et coutumières ainsi que la société civile rapporte que ces hommes armés porteraient de tenues militaires particulières qui ne ressemblent ni à la tenue des FARDC, moins encore à celle de l'armée ougandaise ou du Soudan du sud. Et ces hommes armés traversent souvent la frontière congolaise pour s'approvisionner en vivres auprès des populations dans la collectivité de Kwakwa, et en munition auprès de certains officiers des FARDC dans la région.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.