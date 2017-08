Sénégal: Avancée du désert - Abdoulaye Baldé appelle à "davantage" intensifier les efforts

L'inspecteur régional des Eaux et forêts de Saint-Louis, colonel Daniel Manga a souligné, dimanche,… Plus »

Il a fait savoir que cet arbre crée souvent des conflits d'intérêt entre les exploitants du bois et les agropasteurs de la région du Sahel. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a conclu que "cette espèce est aujourd'hui sérieusement menacée du fait de son exploitation illégale destinée au trafic international de bois de rose".

Sur le choix porté sur le "Véne" comme arbre de la 34e édition de la Journée nationale de l'arbre, M. Baldé, a souligné que "cette espèce jadis très répandue dans l'Est et le Sud du Sénégal présente un grand intérêt grâce à son bois très sollicité par la menuiserie et ses feuilles qui constituent un fourrage d'appoint pour les éleveurs".

"Dans un contexte de changement climatique, nous devrions davantage intensifier nos efforts pour lutter contre l'avancée du désert et contre la désertification, mais surtout améliorer les conditions de production et de conservation du sol", a-t-il lancé.

