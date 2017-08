Sénégal: IREF - 1 850 184 plants ont été produits en 2016 à Thiès

L'inspecteur régional des Eaux et forêts de Saint-Louis, colonel Daniel Manga a souligné, dimanche,… Plus »

"C'est une plante qui est surtout employée comme fébrifuge et tonique. Son écorce, ses feuilles, ses fruits et ses graines sont utilisés pour soigner certaines maladies ou pour calmer certains maux comme le paludisme, la fièvre, l'ictère, les céphalées, la colique, la toux etc.", a-t-il fait savoir.

"Avec une bonne pluviométrie en moyenne 405 mm bien répartie dans le temps et l'espace et un entretien régulier, nous avons enregistré un taux de réussite de 70%", a expliqué le lieutenant-colonel, Birame Dieng.

Ces résultats ont été possible grâce une bonne pluviométrie sur toute l'étendue de la région de Thiès, a signalé l'inspecteur régional des Eaux et Forêts.

Selon lui, "cette importante production a permis la réalisation de 910 76 ha de plantations massives, 182.8km de plantations linéaires, 111,3 ha de plantations d'enrichissement et 33,24 ha de défense et de restauration des sols".

