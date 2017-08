Angola: Elections 2017 - MPLA réitère à Uíge l'interconnexion routière des municipalités et villes

Uíge — Le candidat do MPLA à la présidence de la République, João Lourenço, a réitéré samedi dans la province de Uíge (nord), le compromis d'investir pour l?interconnexion routière entre les municipalités et les capitales provinciale dans tout le pays.

Il a réitéré ce fait lors d'un rassemblement de masse réalisé le même jour à la Place de l'Indépendance à Uìge, qui est aussi le chef-lieu de la province du même nom avec la participation d'environ 250 mille personnes venues des 16 municipalités de la province.

Selon lui, en cas de victoire lors des élections du 23 août, le MPLA va améliorer les systèmes de production et distribution de l'énergie pour relancer l'industrie et promouvoir le développement.

João Lourenço a fait savoir que les autres défis seraient l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable aux populations et l'assainissement de base pour combattre les vecteurs des maladies et élever les indicateurs de santé, outre les investissements dans les unités sanitaires et la qualification du personnel du secteur.

Il s'est dit également disposer à continuer de prêter une attention spéciale au secteur de l'éducation, augmentant la capacité d'accueil des écoles à tout niveaux, donnant au citoyen l'occasion de se former et trouver facilement de l'emploi.

Pour João Lourenço qui est revenu à Uíge, en moins d'un mois, ayant déclaré "qu'un peuple sans culture était condamné à mort ", a promis de travailler pour la promotion et la massification culturelle et des politiques pour le développement des talents et création des lieux pour les activités culturels.

Il a considéré l'élection de Mbanza Kongo comme patrimoine culturel de l'humanité comme une grande conquête et se propose de travailler pour que l'UNESCO attribue ce titre à d'autres localités du pays pour leur valeur historique.