Afrique: CHAN 2018 - Les deux sélections locales font un match nul

"C'était un match de grande qualité, l'équipe du Sénégal nous a posé énormément de problèmes, mais nous avons réussi à bien réagir et a marqué les premiers. On aurait pu en mettre davantage", a analysé l'entraîneur malien, Djibril Dramé.

Dakar — Les équipes locales du Sénégal et du Mali se sont quittées sur le score d'un but partout (1-1) ce dimanche au stade Alassane Djigo de Pikine en match amical international pour la préparation du dernier tour qualificatif au CHAN 2018, a constaté un reporter de l'APS.

