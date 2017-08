Sénégal: Ziguinchor vise 510 000 pépinières et 400 ha de mangroves avant fin 2017

L'inspecteur régional des Eaux et forêts de Saint-Louis, colonel Daniel Manga a souligné, dimanche,… Plus »

"Quand on dit planification, l'on anticipe sur l'avenir. Et l'avenir ce sont les jeunes. Nous sommes en train d'abattre les arbres plantés par nos grands-parents (... ) qu'allons-nous laissé pour nos enfants demain au rythme actuel de l'exploitation de la forêt ?", s'est interrogé Jean Bernard Niaffouna, président du conseil communal de la jeunesse de Nyassia.

"Nous avons aussi prévu de faire une régénération de 400 hectares de mangrove et d'autres plantations conservatoires sur 20 hectares", a ajouté M. Goudiaby, en présence d'autorités administratives et locales, de représentants d'organisations de jeunesse, de femmes et d'exploitants forestiers.

Axée sur le thème '"L'arbre au cœur de la planification stratégique territoriale" avec un slogan "Plans d'aujourd'hui et forêts de 2035", cette journée a permis aux différents acteurs de multiplier les appels de vœux pour "arrêter la coupe abusive du bois et cultiver le réflexe de reboiser chez tout un chacun".

Nyassia (Ziguinchor) — La région de Ziguinchor (sud) veut produire au courant de l'année 2017 un total de 510 000 plants en pépinières pour procéder à une plantation massive de 340 hectares en plus d'une régénération de 400 hectares de mangroves, a révélé dimanche l'inspecteur régional des Eaux et Forêts, Mamadou Goudiaby.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.