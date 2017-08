Cote d'Ivoire: Athlétisme - L'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou frôle l'or aux Mondiaux

La soirée a été nettement moins belle pour l'autre Ivoirienne qualifiée en finale du 100 mètres. Murielle Ahouré a en effet terminé à une frustrante 4e place, à quelques millièmes de seconde de la médaille de bronze, Dafne Schippers. Furieuse, celle qui avait été double médaillée d'argent aux Championnats du monde 2013 a foncé jusqu'aux vestiaires. « C'est douloureux pour elle, a expliqué Marie-Josée Ta Lou, qui en est passé par là, aux JO 2016. Murielle a eu pas mal de bobos et elle revient petit à petit. Je suis contente qu'elle ait fait la finale. Ça me fait plaisir qu'elle retrouve l'état de forme qu'elle avait avant ».

Reste maintenant à Marie-Josée Ta Lou le 200 mètres pour créer encore la surprise et rentrer cette fois dans l'histoire de l'athlétisme. Les séries auront lieu le 8 août et la finale le 11...

« Si j'avais mieux fait le "casser", c'était la médaille d'or assurée ! Mais j'ai la médaille d'argent, je la prends et j'en suis contente », rit-elle. Comme à Rio, Ta Lou n'a pas incliné suffisamment son buste et sa tête au moment de franchir la ligne d'arrivée, contrairement à Tori Bowie. Avec un temps de 10 secondes 86 (son record), elle a ainsi été devancée d'un centième par l'Américaine.

La sprinteuse est passée à un rien de la postérité, ce 6 août 2017, sur la piste du Stade olympique de Londres. A 28 ans, elle a en effet failli décrocher la première médaille d'or de l'histoire de l'Afrique sur 100 mètres en Championnats du monde et aux Jeux olympiques, hommes et femmes confondues. Ce qui aurait été aussi le premier titre mondial de la Côte d'Ivoire en athlétisme.

« Je ressens juste de la joie, de l'émotion et beaucoup de respect pour mes concurrentes ! » Marie-Josée Ta Lou vient de remporter la médaille d'argent sur 100 mètres, juste derrière Tori Bowie, aux Championnats du monde d'athlétisme 2017 et elle n'en revient toujours pas. « C'est ma première grosse médaille, sourit celle qui est championne d'Afrique du 200 mètres. Je ne peux que dire merci à Dieu, à mon coach, à mes coéquipiers qui m'ont donné de bons conseils, à tous ceux qui ont prié pour moi comme ma famille, et mes amis... » Une consécration pour celle qui a eu le plus grand mal à exploiter tout son potentiel.

