Cameroun: Union Européenne - Une aubaine pour la production...

Comment les entreprises camerounaises peuvent-elles tirer meilleur parti de la deuxième phase du démantèlement tarifaire des produits dans le cadre de l'Accord de partenariat économique bilatéral Cameroun-Union européenne ? Le poids économique de cette phase qui entre en vigueur ce jour est important, dans la mesure où l'opération va concerner près de 18% des biens échangés avec l'Union européenne.

Ces biens sont constitués de biens d'équipements et de matières premières. Sans être exhaustif, il s'agit de ciments non pulvérisés dits « clinkers », machines, appareils pour diverses industries (la sucrerie, la minoterie, la savonnerie, la confiserie et le travail de la viande), machines et appareils à imprimer, groupes électrogènes, tracteurs et voitures pour le transport des marchandises... Ces produits vont bénéficier d'une exonération de 15% de droit de douane cette année. La réduction sera de 30% à partir du 4 août 2018. L'exonération s'étale sur les sept années à venir pour atteindre 100% en 2023.

Au Comité chargé du suivi de la mise en œuvre de cet accord commercial, les acteurs s'accordent à dire que le deuxième groupe des produits vise à encourager la production locale. Mais, les entreprises camerounaises ne pourraient être compétitives que si elles parviennent à moderniser leurs installations actuelles. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Au Bureau national de mise à niveau des entreprises, ce n'est pas encore la grande affluence. Les entreprises locales montrent peu d'intérêt de s'arrimer à la nouvelle donne. Sur l'objectif de 600 entreprises attendues, par exemple, seules 80 se sont mises à niveau.

Certes l'adhésion est volontaire, mais les enjeux économiques sont colossaux. Les critères d'éligibilité à la mise à niveau exigent plus de transparence et de rigueur managériale de la part des chefs d'entreprise et capitaines d'industrie : un chiffre d'affaires compris entre 50 millions et deux milliards de F, l'appartenance à des secteurs prioritaires bien définis, la justification d'une géographie du capital à dominante nationale, des états financiers certifiés, des capacités techniques et organisationnelles, la transformation industrielle doit représenter 70% du chiffre d'affaires.

Au-delà des difficultés auxquelles les entreprises nationales sont confrontées, la deuxième phase du démantèlement tarifaire des produits constitue une aubaine pour l'économie nationale. En ce sens que cette opération offre plus d'opportunités aux acteurs de l'économie nationale, pour moderniser le tissu économique. Les biens d'équipements seront désormais accessibles à des coûts compétitifs. Puisqu'ils seront exonérés du droit de douane à un taux de 15% par an. La production locale pourrait ainsi être boostée, puisque les entreprises nationales ont la possibilité de renouveler leurs outils de production à des coûts concurrentiels. Le secteur privé doit faire preuve de plus de dynamisme, d'agressivité et de cohérence dans son positionnement pour bien exploiter cette opportunité.