Sénégal: Plaidoyer pour la construction d'un hôpital moderne et d'un quai de pêche à Popenguine-Ndayaane

L'inspecteur régional des Eaux et forêts de Saint-Louis, colonel Daniel Manga a souligné, dimanche,… Plus »

"Nous sommes déjà sur le chemin du travail, dès à présent, pour pouvoir donner au président de la République un deuxième mandat, avec une victoire écrasante en 2019 dès le premier tour. Le travail a commencé et la coalition est en ordre de bataille pour atteindre cet objectif", a assuré Mamadou Ndoye, qui avait à ses côtés, entre autres responsables, Maïmouna Sène, membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

"Notre commune étant une véritable zone de pêche, nous avons aussi besoin d'infrastructures dans le domaine, puisque nous avons un nombre important de pêcheurs et autres acteurs de la pêche qui sont à Djiffère, Joal-Fadiouth, Palmarin et dans d'autres zones de pêche. Il serait bon qu'on puisse avoir un quai de pêche moderne, à l'image des autres zones de pêche de pays, pour lutter contre l'exode à ce niveau", a lancé Ndoye.

