Sénégal: Plaidoyer pour une prise de "conscience collective" face aux changements climatiques à Saint-Louis

L'inspecteur régional des Eaux et forêts de Saint-Louis, colonel Daniel Manga a souligné, dimanche,… Plus »

Pour cette édition, le choix est porté dans la région de Saint-Louis sur le Filao, un arbre efficace qui permet de fixer les dunes et de freiner l'ensablement des côtes et des habitations situées au bord de la mer, a expliqué l'adjoint au gouverneur chargé du développement.

Il a relevé que la communauté doit s'engager fortement pour la plantation d'arbre, le suivi et sa protection, afin de faire face à la forte menace sur le couvert végétal, selon lui, à une pluviométrie déficitaire et à la divagation de bétails.

M. Fall s'exprimait lors du lancement de la 34eme édition de la journée régionale de l'arbre sur le thème : "l'arbre au cœur de la planification stratégique territoriale", en présence des acteurs et des populations des localités de Dielou Mbame, Doune Baba Dièye et Keur Bacar.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.