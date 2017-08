Tunisie: Layouni, Boubaker et Nasri dans la cour des grands

Abdessalem Layouni doit ainsi en découdre sur le 800 M et Abderraouf Boubaker est engagé sur 3000 M steeple.

Pour Layouni, il aura forcément fort à faire face aux 58 athlètes inscrits dans cette épreuve du 800M. Techniquement, les sportifs de la discipline sont répartis en 6 séries. Ceux qui accèderont au podium (les trois premiers de chaque série) accèdent aux demi-finales, aux côtés des sportifs qui décrocheront les six meilleurs temps des six poules. Pour notre porte-drapeau, Abdessalem Layouni, ce n'est guère une sinécure, et ce, en dépit du fait que ce sportif accompli a récemment battu le record de Tunisie vieux de 30 ans. Pour rappel, les séries débuteront à 10h avec le 3000 M steeple (Messieurs). Puis, en fin de soirée, à 21h15, place au demi-finales du 800 M (Messieurs).

Chahnaz Nasri, de la bonne graine

Mardi, ce sera déjà un jour d'apothéose pour les athlètes des Mondiaux de Londres avec les finales Hommes du 3000 M steeple et 800 M, respectivement à 21h10 et 21h35. Mais l'événement le plus attendu sera aussi l'entrée en lice de notre jeune espoir, Chahnaz Nasri, au 20 km marche. Notons, au passage, que la finale Dames aura lieu le dimanche 13 août à 12h20.

Volets qualités et ambitions de notre trident de champions, ce ne sera certes guère évident de «relever» les forfaits d'athlètes de la trempe de Hassanine Sebai, Omar Yahia et autre Habiba Ghribi (dont l'ombre planera sur les Mondiaux de Londres).

Cette dernière a été l'une de nos vaillantes représentantes il y a quelques années avec un certain Hatem Ghoula.

Il est à noter que pour l'édition actuelle, la Tunisie place trois athlètes contre 15 marocains et 8 algériens ! Pour revenir à nos champions en lice actuellement du côté du stade olympique de Londres, Abderraouf Boubaker sera lui aussi soumis à rude épreuve face aux maîtres incontestés de la discipline du 3000 M steeple, le fort contingent de Kényans. Pour le jeune de la Garde nationale qui a aussi participé aux championnats du monde juniors 2016, il sera question de se transcender face à l'armada africaine et européenne.

Rappelons, enfin, qu'au cours de ces Mondiaux, 2038 athlètes d'élite sont engagés dans 48 épreuves. Bonne chance à nos représentants.