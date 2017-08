Tunisie: 12,6 millions de dinars

La Banque Zitouna est une banque commerciale universelle opérant en finance islamique. Son capital est majoritairement détenu par la Banque Islamique de Développement (20,9%) et par l'Etat tunisien (69,15%, objet de confiscation en application du Décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011, portant sur la confiscation d'avoirs et de biens meubles et immeubles des proches du président déchu Ben Ali). Son capital social s'élève à 120 millions de dinars.

Quant à Zitouna Takaful, la première compagnie tunisienne d'assurances selon les normes de la finance islamique, elle a réalisé en 2016 un résultat net bénéficiaire de 2,5 millions de dinars contre 1 million de dinars en 2015.

Créée le 7 janvier 2011 avec un capital de 15 millions de dinars, Zitouna Takaful est une compagnie d'assurances et de réassurances proposant une large gamme de produits Takaful Général et Takaful Family destinés aux particuliers, professionnels et entreprises.