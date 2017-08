Tunisie: Une place de choix pour la culture

Une panoplie d'acteurs a endossé le rôle de divers personnages, plus vrais que nature, issus de la classe populaire défavorisée du pays. Embrouilles, crêpages de chignons entre voisins, délinquance, alcoolisme... les maux d'une classe souffrant d'oppression économique et sociale, résonnent durant toute la création sur une durée d'environ deux heures.

La pièce traite de la problématique de l'oppression sociale et économique dans les quartiers populaires démunis et de ses répercussions psychologiques sur leurs habitants.

Malgré le nombre très réduit du public qui, généralement, ne s'aventure pas pour des artistes qui ne sont pas dans la mouvance commerciale ou populaire, Mahmoud et ses compagnons semblaient heureux de jouer sur scène. Un bonheur qu'on ne retrouve plus de nos jours. Quand la musique n'est plus un plaisir, mais une source de grain facile. « Dyslexie » est un spectacle conçu pour un public intéressé, qui est à l'écoute, certains présents le connaissent déjà et suivent ce projet de près, d'autres intrigués ont très vite adhéré à cet univers.

