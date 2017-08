Madagascar: FIZAFATO - Maharante réélu président

Dialogue et restructuration . Quoi qu'il en soit, Maharante Jean De Dieu a lancé hier un appel au dialogue : « Je reste ouvert au dialogue. Et je le ferai dès demain dans la formation du nouveau bureau de la FIZAFATO. Je ne considère pas mes adversaires comme des ennemis.» A ce propos, la restructuration du bureau de l'association a été annoncée hier. « FIZAFATO a 40 ans cette année. Il faut donc une redynamisation. Ce qui explique une restructuration qui va consister à doter l'association de six vice-présidents dont un par zone. Durant mon premier mandat, on m'a imposé de n'avoir qu'un vice-président, celui que j'ai battu à l'élection. Par ailleurs, les jeunes seront beaucoup plus impliqués car chaque zone aura un coordonnateur jeune. », a expliqué le président élu. Sur le plan social qui constitue la raison d'être de l'association, Maharante a promis hier le renforcement de l'appui aux jeunes originaires de la province de Toliara dans leur recherche d'emploi. Il a par ailleurs annoncé que la FIZAFATO sera dotée avant le 31 décembre d'un camion qui faciliterait en cas de décès le rapatriement des dépouilles mortelles de ses membres à leur « Tanindrazana ».

Maharante Jean de Dieu a été réélu à l'issue d'un vote secret . L'actuel ministre de la Fonction Publique entame donc son second mandat de deux ans en tant que président de la FIZAFATO. Maharante Jean De Dieu a été le candidat unique à cette élection après le désistement de Berkely Andriamanarivo. « Il est libre de retirer sa candidature. Par contre, son désistement est loin de compromettre la crédibilité de l'élection. Ce qui est important pour moi, c'est que les natifs de Toliara résidant dans la Capitale sont massivement venus pour accomplir leur devoir électoral. », a-t-il déclaré hier à Ampefiloha. Avant de répondre à ses détracteurs : « Un deuil national ne veut pas dire que tous les bureaux sont fermés. C'est pourquoi j'ai pu déposer ma candidature. Et je tiens également à préciser que j'étais démissionnaire d'office de la présidence de la FIZAFATO à partir du moment où j'ai déposé ma candidature. »

