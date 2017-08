Sénégal: Omar FAYE - L'opposition seule responsable de sa défaite

C'est après la défaite que l'opposition s'est rendue compte que l'union fait la force. Le leader de Leral Askan wi affirme que du fait de l'ego surdimensionné des leaders, ils ont été laminés.

L'opposition ne devrait s'en vouloir à elle-même. Car, selon Oumar Faye, elle est seule responsable de sa défaite. Le fondateur de Leral Askan wi affirme que si Benno Bokk Yaakar a eu une victoire aussi surprenante qu'écrasante lors de ces dernières législatives, c'est parce que l'opposition a privilégié ses intérêts personnels au détriment de ceux du peuple qu'elle est censée servir.

«La victoire était à portée de main mais, malheureusement du fait de l'ego surdimensionné des leaders, ils ont été laminés. Restés groggy face à cette raclée, l'opposition essaie de trouver les raisons de cette défaite », poursuit-il. Mais, selon lui, il n'est pas besoin d'être devin pour savoir que la raison première de cette raclée reste leur désunion.

«Car comme on le dit souvent on ne va pas en guerre en rang dispersé et cette dispersion de leurs forces leur a été fatale. Pour preuve les résultats obtenus par Wade et Khalifa cumulés dépassent de loin ceux obtenus par Benno», fait-il remarquer.

Oumar Faye rappelle qu'Abdoulaye qui est un génie politique les avait pourtant invités à mutualiser leurs forces pour aller à l'assaut de Benno. Mais, d'après lui, du fait de leur goût immodéré pour le pouvoir, certains leaders ont voulu faire cavalier seul. Aujourd'hui, après la défaite, c'est le temps des regrets et chacun parle d'union autour de lui alors qu'il est trop tard, dit-il. Et toujours d'après lui, contrairement à ce que pensent certains, Wade n'est pas homme à se laisser manipuler facilement par des gens qui devaient mener le combat à sa place, sur le terrain et non dans des salons cossus.

«Car pour eux cet appel de Wade était sous tendu par ses intérêts propres alors qu'il leur avait, bien avant son retour, que pour ces législatives seule l'union pouvait être la voie du salut. Mais ils n'ont rien voulu comprendre et actuellement ils ont compris que la légitimité médiatique n'a rien à voir avec celle de la légitimité politique. A un moment donné, c'est comme si les leaders étaient aveuglés, obnubilés, éblouis par les lambris du pouvoir», souligne Oumar Faye, ajoutant que les Sénégalais sont assez matures pour savoir que la majeure partie des politiciens ne roulent que pour eux-mêmes.

Pour les convaincre, les leaders de l'opposition doivent s'oublier et mettre en avant un projet de société commun piloté par un homme consensuel. «Tant que chacun tentera de prêcher pour sa paroisse au détriment de l'intérêt général, il n' y aura que des défaites au bout du compte car Macky Sall qui est loin d'être un nain politique continuera à surfer sur leurs divergences pour les envoyer chez Ardo», conclut-il.