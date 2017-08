Afrique: Chan Kenya 2018 - Préparation - Les Léopards locaux battent l'US Tanger à Rabat

Vinny Bongonga, entré en jeu en deuxième période de cette rencontre, a signé le doublé victorieux de cette rencontre de préparation contre l'US Tanger.

Les Léopards locaux de la RDC ont battu, le 4 juillet, en match de préparation à Rabat, l'US Tanger du Maroc, par la marque de deux buts à zéro. L'attaquant Vinny Bongonga du Daring Club Motema Pembe (DCMP) a signé un doublé au cours de cette rencontre. Le sélectionneur des Léopards locaux, Mwinyi Zahera, a placé le gardien de but Matampi Vumi Ley dans les perches, ce dernier et ses coéquipiers du Tout-puissant Mazembe ayant rejoint la sélection au cours de cette semaine à Rabat où les Léopards sont en stage de préparation du match contre les Diables rouges du Congo Brazzaville comptant pour les éliminatoires du cinquième Championnat d'Afrique des nations (Chan) prévu au Kenya pour 2018.

La défense RD-congolaise s'est constituée de Mukoko Amale du DCMP à droite et Issama Mpeko de Mazembe à gauche, alors que Padou Bompunga et Yannick Bangala Litombo de V.Club ont formé l'axe de la défense. Au milieu de terrain, Doxa Gikanji du DCMP s'est occupé de la récupération de balle, avec à ses côtés Miché Mika de Mazembe dans l'axe, Meschak Elia excentré à gauche et Kazadi Kasengu Francis à droite. La paire de l'attaque des Léopards durant cette rencontre s'est constituée de Jean-Marc Mundele Makusu et Ben Malango. Après une première période de zéro but partout, Vinny Bongonga, entré en jeu en seconde période, a ouvert le score à la 53e minute, avant de doubler la mise à la 80e minute.

L'on note que c'est la troisième rencontre amicale, après la victoire sur le Burkina Faso (1-0, but de Miché Mika), la défaite contre le Maroc pays hôte (1-3, but congolais de Makusu Mundele). Après le stage bloqué au centre technique de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), les Léopards locaux RD-congolais vont aller défier les Diables rouges du Congo Brazzaville à Pointe-Noire ou Brazzaville le week-end du 11, 12 et 13 août 2017. Le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera directement pour la phase finale de la cinquième édition du Chan au Kenya en 2018. Les Léopards locaux sont détenteurs du trophée de la quatrième édition de cette compétition de la Confédération africaine de football (CAF) réservée aux sélections nationales d'Afrique composées des joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux respectifs. Et ils tiennent à rééditer l'exploit déjà de la première édition en 2009 en Côte d'Ivoire et de 2016 au Rwanda.