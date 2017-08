Tunisie: Etals anarchiques, un défi non relevé

Au grand dam des habitants, les étals anarchiques ont fait leur retour au Kram-Ouest après une brève éclipse imposée par la grande campagne anti-étal anarchique menée par le gouverneur de la ville de Tunis, M. Omar Mansour.

En dépit d'un communiqué émanant de la municipalité du Kram et interdisant les étals anarchiques, et nonobstant les campagnes de contrôle, les marchands ambulants continuent à occuper les trottoirs et même les chaussées au niveau de l'avenue d'El Montazah au Kram-Ouest. Ajoutez à cela l'occupation du trottoir par les propriétaires des cafés, la pollution sonore causée par ces vendeurs, le non-respect, dans les espaces privés, de la quiétude des citoyens après minuit.

La friperie, ce marché florissant très prisé par la gent féminine, n'a fait que rendre la situation chaotique devant l'absence de tout contrôle à partir de 16h00. Au moment du crépuscule, l'avenue El Montazah, principale artère du Kram-Ouest, se métamorphose en grand souk de friperie et de bric-à-brac.

Un espace à la cité de la Steg au Kram-ouest (la région de Yasmina plus précisément) va être mis à la disposition de ces vendeurs ambulants dans les plus brefs délais. Les préparatifs vont bon train, d'après une source à la municipalité du Kram, et tout est en ordre pour un imminent transfert des marchands ambulants à ce nouveau souk. Entretemps, ces derniers continuent à mener la vie dure aux habitants, asphyxiant la circulation et défiant les campagnes contre les étals anarchiques.

Plusieurs habitants du Kram-Ouest ont sollicité l'intervention urgente du gouverneur de Tunis, M. Omar Mansour, pour mettre fin à ce phénomène.