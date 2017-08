Madagascar: Athlétisme / Mondiaux - Eliane finit dernière de sa série

Comme Usain Bolt, Eliane va mettre aussi fin à sa carrière. Elle, qui, a à deux reprises, représenté l'athlétisme malgache aux Jeux Olympiques à Londres 2012 et à Rio 2016. « Il est temps que la relève prenne le relais. Je ne vais plus courir sur piste, mais je vais peut être tâter le semi-marathon » a-t-elle fait savoir.

Eliane, l'unique Malgache engagée à ce sommet mondial dans l'épreuve de 1 500 m a terminé dernière de sa série. Elle est créditée d'un chrono de 4'23″56. « Les performances n'étaient pas au rendez-vous, notre athlète n'était pas très en forme et elle avait porté une caméra dans le cadre d'un projet « on body camera » », a fait savoir Norolalao Ramanantsoa, présidente de la Fédération malgache d'athlétisme.

