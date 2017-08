Ile Maurice: Hausse des prix du carburant - Aucun lien avec Betamax, affirme la STC

Alors que l'augmentation du prix de l'essence et du diesel est difficile à digérer, Raj Dhaliah rajouterait-il de l'huile sur le feu ? Le General Manager de la State Trading Corporation (STC) n'en démord pas. Il affirme que cette hausse, survenue le samedi 5 août 2017, «ne servira pas à financer Betamax».

Il réplique ainsi a leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, qui a martelé, samedi, que l'argent servira «à rembourser les Rs 4,5 milliards que réclame Betamax à la STC». Rappelons, par ailleurs, que le porte-parole du gouvernement, Étienne Sinatambou, avait précisé, lors d'un point de presse le 7 juin, que si l'État paierait, ce serait avec l'argent des contribuables.

Si ce n'est pas à la suite du jugement défavorable à la STC dans l'affaire Betamax, qu'est-ce qui explique la hausse du prix des carburants ? Un fonds, le Price Stabilisation Account (PSA), existe pour amortir cette augmentation.

Selon la Consumer Protection (Price and Supplies Control) Act de 2011, amendée en 2015, le PSA doit avoir un seuil de Rs 600 millions pour l'essence et de Rs 900 millions pour le diesel. Il peut ainsi maintenir la stabilité du prix de ces carburants sur le marché local. Mais tel ne serait plus le cas depuis le début de l'année.

Cette loi stipule également que le prix des carburants peut augmenter lorsque le fonds est épuisé. La STC et le ministère du Commerce avaient décidé que les fonds n'amortiraient qu'une hausse allant jusqu'à Rs 1,5 milliard et que le reste devait être imposé aux consommateurs.

Or, les deux comptes du PSA, soit de l'essence et du diesel, ont fourni pratiquement Rs 2,1 milliards de novembre 2015 à février 2017 pour compenser la hausse sur le marché mondial. Et le 7 janvier, la Price Structure de la compagnie a démontré que le PSA a injecté Rs 6,42 par litre d'essence et Rs 6,20 par litre de diesel.

C'est pour cette raison qu'aucune augmentation du prix des carburants n'a été imposée aux consommateurs. Le 14 février, lors de l'avant-dernière hausse du prix, Rs 3,56 par litre d'essence et Rs 3,85 par litre de diesel ont été prélevées du fonds.

Cependant, tel n'est plus le cas aujourd'hui. Après que l'argent a été puisé du PSA, ses comptes sont entrés dans le rouge. À moins Rs 193,3 millions pour l'essence et moins Rs 23,2 millions pour le diesel. Cela explique la hausse du prix des carburants samedi, selon le communiqué de la STC.

Raj Dhaliah souligne que les comptes du PSA ont un déficit de Rs 216 millions qui doit être couvert. «Les membres du Pricing Committee de la STC se rencontrent tous les quatre mois et ajustent le prix des carburants selon les conjonctures du moment.»