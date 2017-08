Madagascar: Le sport en deuil - Frère Fazio s'en est allé

Il nous a tout donné, son affection, une bonne éducation. J'avais l'habitude au stade d'Alarobia qu'il me porte sur son dos avec mes médailles. Tellement de choses se sont passées mais tout ce que je peux dire c'est que je lui dois vraiment tout! Absolument tout car il a cru en moi et en ma capacité bien que je n'étais encore rien du tout dans le monde du sport », lit-on sur l'hommage de Rosa Rakotozafy à son mentor.

Au sein du Lycée Saint François-Xavier de Fianarantsoa, c'est lui qui a développé l'athlétisme en soutenant la relève. Parmi ses protégés figure Rosa Rakotozafy, la double championne d'Afrique d'athlétisme. « Frère Fazio, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui et à qui je dois tout. Quand j'ai commencé l'athlétisme à travers l'EPS à l'école, il m'a pris sous ses ailes, sous sa protection avec les autres. Je me souviens bien en 1995 lors d'un championnat de Madagascar jeune, j'ai gagné les 100m haies alors j'ai été qualifiée pour les championnats toute catégorie. J'ai gagné la course. Le Frère Fazio, a toujours été là pour moi et les autres !

La nouvelle génération ne le connaît pas, mais, les anciens ont reconnu tout le travail que ce grand frère a apporté pour le sport malgache et surtout à l'éducation au sein de la grande famille des Jésuites à Madagascar. Frère Fazio Domenico a tiré sa révérence à l'âge de 78 ans vendredi soir des suites d'une très longue maladie. Un personnage qui a beaucoup fait au sport malgache est parti pour un monde meilleur. Féru de sport, il était aux côtés des sportifs, en athlétisme au Lycée Saint François-Xavier à Fianarantsoa, le handball, le judo, le football, le basket-ball, le volley-ball, le karaté, la natation et le tennis de table au Collège Saint Michel à Amparibe.

