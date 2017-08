Afrique du Sud: La tension monte d'un cran autour du président Jacob Zuma

Quant à la centrale syndicale Cosatu, elle appelle ses membres à se joindre aux manifestations prévues lundi et mardi au Cap et à Johannesburg pour demander le départ de Jacob Zuma aux côtés de l'opposition.

Le silence de la présidente de l'Assemblée nationale sème le trouble en Afrique du Sud. Certains soupçonnent Baleka Mbete de vouloir gagner du temps et d'attendre la toute dernière minute pour annoncer que le vote de la motion de défiance ne se fera pas à bulletin secret. Une manière, peut-être, pour la présidente du Parlement d'esquiver les critiques et d'éviter un ultime recours en justice de l'opposition.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.