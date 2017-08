Centrafrique: Urgence humanitaire à Kaga-Bandoro

La RCA reste toujours le pays où les financements sont les plus bas avec seulement 24% des besoins humanitaires couverts depuis le début de l'année, ainsi que le pays où les ONG se font le plus régulièrement attaquer.

En dehors de ces besoins en santé, hygiène, alimentation, c'est également la prédation qui règne au sein même des sites de déplacés. Une situation qui s'est dégradée depuis le départ des humanitaires. Si elle a relancé une partie des activités sur le site, Salma Ben Aïssa, la directrice de programme de l'ONG, n'en a pas moins réduit le temps de travail de ses équipes, de 7h à 13h. « On veut assister, on veut assister, on veut travailler, mais il nous est difficile de travailler dans ces conditions sécuritaires extrêmement difficiles et qui exposent nos équipes devant des dangers quasiment tous les jours », déplore-t-elle.

Au début du mois de juillet, les principales ONG présentes à Kaga-Bandoro, dans le nord-est de la Centrafrique, ont stoppé leurs activités auprès des populations après une énième attaque contre leurs bases et leurs équipes. Depuis, ce sont 25 000 déplacés qui vivent sans assistance. L'ONG International Rescue Committee a décidé de s'y rendre cette semaine pour constater les dégâts et reprendre le travail.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.