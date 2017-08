Madagascar: Football féminin / Championnat de Madagascar - Sabotsy Namehana un leader en puissance !

L'équipe de PRESCOI d'Antsirabe a des qualités mais elle a tout simplement joué de malchance.

Jusqu'où va s'arrêter cette équipe de Sabotsy Namehana qui fait la pluie et le beau temps au championnat de Madagascar de football féminin regroupant la catégorie élite ? C'est la question qui se pose après sa deuxième victoire d'hier devant un public du stade de Mahajanga assez fourni mais déçu de devoir assister à la seconde défaite du SOM.

Sabotsy Namehana a pris une sérieuse option pour la qualification pour les demi-finales. Hier encore Sophie et ses camarades ont réalisé le match parfait en battant l'ASCUF sur le score éloquent de 5 buts à 1 dont un triplé de l'attaquante internationale qui se trouve sur un nuage et qui n'est pas prête de s'arrêter tant elle s'est physiquement améliorée.

Les dribbles de Domoina. Avec Sophie, SabNam va s'acheminer sur un cinquième titre consécutif ou tout au moins cette première étape majungaise car l'opposition est omniprésente à l'image de l'ASOT qui signe également une seconde victoire.

Hier, elle a réduit à néant les chances des Majungaises du SOM en s'offrant une confortable victoire de 2 à 0. Un superbe coup franc de 30m légèrement excentré de Farida a permis de débloquer la situation (11è) car autant le dire, les joueuses locales ont montré une certaine résistance jusqu'à ce but tananarivien. La buteuse de service et néanmoins capitaine de l'ASOT, Domoina, parvint à corser l'addition en dribblant à travers une forêt de jambes (37). Deux buts suffisants pour permettre à l'entraineur de l'ASOT, Haingo, de faire une revue d'effectif sans doute pour préparer les demies car comme SabNam, elle a aussi arraché son billet pour le dernier carré.

C'est après que cela se gâte car si on exclut l'AS Comato qui est un candidat à la relégation pour ne pas avoir compris le sens du mot élite en s'amenant à Mahajanga avec des filles de 12, 13 et 14 ans et qui a logiquement essuyé une raclée de 7 à 0 devant MIFA qui n'est pourtant plus cette foudre de guerre après le départ massif de ses cadres pour l'ASKAM Itasy.

Antsirabe joue de malchance. Mais il reste tout de même au sein du MIFA une joueuse de grande classe en l'occurrence Hoamadi qui a signé un retentissant triplé (3è, 24è et 85è) qui a été déterminant dans la victoire de son équipe.

Les clubs qui vont devoir se battre ont pour nom Prescoi qui a encore joué de malchance sans doute parce que la défaite de 3 buts à 2 contre l'ASOT est restée à travers la gorge d'une équipe qui a pourtant des éléments valables à l'instar des internationales Irène, Irlac, Chouchou et Fetra. Mais avec deux défaites au compteur, c'est pratiquement impossible comme ce sera également le cas de SOM.

La lutte pour le dernier carré mettra aux prises MIFA qui s'est imposé largement par 7 à 0 devant l'infortunée AS COmato.

Et sur ce chapitre, l'ASKAM possède une longueur d'avance avec l'avantage de croiser le fer avec SOM lors de la troisième journée de ce mardi.Forte de ses internationales notamment la gardienne Nana, Tina, Kanto et Lalao, l'ASKAM qui possède un riche effectif en se permettant de mettre sur les bancs une certaine Lala qui a fait le bonheur de l'équipe d'Anosizato et de l'équipe nationale, a les moyens d'aller jusqu'au bout. Mais ne jurons de rien car dans l'enfer majungais, tout peut encore arriver...