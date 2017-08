Cameroun: APE - Un déséquilibre à réduire

C'est pourquoi la direction générale des Douanes a attiré l'attention de ses partenaires que sont les entreprises, sur la nécessité de rester en alerte dans une perspective de performance avec les APE. Les inquiétudes ont tout aussi été alimentées par la faible présence des entreprises camerounaises sur cette plateforme commerciale, car n'ayant pas de produits de la première phase du démantèlement tarifaire répondant aux normes européennes. D'où la nécessité d'une remise à niveau conséquente afin d'être définitivement compétitif pour la suite du processus. Et cela doit se faire dans les meilleurs délais. Jusqu'ici, le Bureau de mise à niveau, mis sur pied à cet effet, n'a reçu qu'à peine 80 entreprises sur les 600 escomptées. Les uns et les autres doivent donc être à mesure de saisir les opportunités qui se présentent.

En effet, le dernier comptage, datant de fin juin 2017, fait état de ce que dix mois après l'entrée en vigueur de la première phase de l'Accord de partenariat économique, il est à souligner que le manque à gagner est de l'ordre de 685 millions de F. Des chiffres, selon les responsables de la direction générale des Douanes, en deçà des estimations des débuts du processus, tournant autour de 15 milliards de F par an. En effet, un an après, les premiers effets de l'Accord de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne sont d'abord douaniers, notamment sur le volet recettes. Lesquelles recettes sont impactées, outre la réduction des frais sur les produits venus d'Europe, par le détournement du commerce. Des importateurs mal intentionnés faisant transiter leurs marchandises par l'Europe afin de profiter des avantages du démantèlement au Cameroun.

Au mois de juin dernier, le directeur général des Douanes, Fongod Edwin Nuvaga, indiquait que l'entrée en vigueur de l'Accord, le 4 août de l'année dernière, attendue comme un « séisme économique », « n'a pas entraîné la fin de l'administration des Douanes, ni celle des entreprises ». Et même si cet événement a « perturbé nos élans de performance », il a « porté d'un cran notre adaptation au nouvel ordre mondial et notre repositionnement sur l'échiquier des valeurs. »

