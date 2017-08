Tunisie: Un championnat en deux temps

Deux autres équipes ont gagné leur place en nationale A, en l'occurrence le CS Hiboun et un revenant, l'USTémimienne. Ainsi, douze équipes seront sur la ligne de départ pour détrôner l'Espérance Sportive de Tunis, champion en 2016-2017.

Il y aura du changement cette saison dans la formule du championnat, par rapport à l'exercice écoulé. Les équipes disputeront une première phase en aller et retour. Les quatre premiers classés disputeront ensuite le play-off. Ce qui va changer c'est que le premier aura droit à deux points de bonus et le second à un point.

L'idée des points gagnés lors des confrontations directes a donc été abandonnée. Cela pour la course au titre. Concernant le maintien, les quatre dernières équipes disputeront le play-out. Le 9e à l'issue de la première phase empochera deux points de bonus et le 10e un point. Les équipes du milieu du tableau, c'est-à-dire de la 5e à la 8e place, disputeront la coupe de la FTHB dont le vainqueur gagnera la somme de 15.000 dinars. Comme pour le play-off et le play-out, il y aura un bonus avant le coup d'envoi de la coupe de la fédération.

Le 5e classé à l'issue de la première phase aura droit à deux points de bonus et le 6e à un point.

Concernant le calendrier de la compétition, le champion sortant, l'Espérance Sportive de Tunis en l'occurrence, débutera en déplacement face au promu, le CSHiboun. Le premier choc du championnat aura lieu lors de la 7e journée entre l'Etoile du Sahel et l'Espérance de Tunis. Le second est prévu à la 8e journée entre le Club Africain et l'Etoile du Sahel. Le derby de la capitale CA-EST aura lieu lors de la 11e journée.