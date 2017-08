Madagascar: Investissements japonais - Daiho Corporation renforce sa présence à Madagascar

La société japonaise Daiho Corporation mise davantage sur les infrastructures de haute qualité à Madagascar. Vendredi dernier, sa fondation a remis des bourses d'études à trois étudiants méritants de la filière génie civil.

Près de 300 millions USD ! C'est le montant total des projets sur lesquels, la société Daiho Corporation est intervenue à Madagascar, selon son Directeur général Wada Shin.

En effet, depuis ses 40 ans de présence dans la Grande Ile, cette société japonaise est surtout connue pour la construction du Boulevard de Tokyo ou le by-pass qui relie la RN7 et la RN2 ; la construction et l'extension du port d'Ehoala pour le compte de la firme QMM Rio Tinto ; la rénovation de l'avenue de l'Indépendance, la construction du tarmac de l'aéroport d'Ivato etc. Et aujourd'hui, elle fait partie des sociétés favorites dans la soumission aux appels d'offres pour l'extension du Port de Toamasina.

D'après le DG Wada Shin, cette forte présence a également poussé la société à soutenir la recherche et le développement, dans l'objectif d'améliorer le capital humain de la Grande Ile dans le secteur du Bâtiment et travaux publics (BTP). Vendredi dernier, la fondation Hiroshi Uchida, créée en 1997, par l'ancien PDG de la société Daiho Corporation, feu Hiroshi Uchida avec l'ambassadeur de Madagascar au Japon del'époque, Cyrile Fida, a remis une bourse d'études d'une valeur de trois millions d'Ariary pour trois étudiants sélectionnés de l'ESPA, soit 'un million d'Ariary pour chaque récipiendaire de l'ISPM et de l'IST. D'après la fondation, cette bourse a pour objectif de soutenir ces étudiants sélectionnés parmi les meilleurs, dans la réalisation de leurs travaux de fin d'études.

Qualité. Présent à la cérémonie de remise de bourse d'études, l'ambassadeur du Japon à Madagascar, Ichiro Ogasawara, a mis en avant l'importance de la haute qualité des infrastructures exigée par le Japon, dans le cadre de ses coopérations internationales. « Le Japon maintient toujours son engagement dans le soutien à la construction d'infrastructures à Madagascar, à travers des dons non remboursables, des appuis techniques et d'autres formes de financements.

Il est évident que les infrastructures de qualité sont indispensables pour le développement de Madagascar. Nous intervenons dans cette vision et les projets actuellement en cours témoignent de cette volonté du Japon à aider ce pays. Nous avons constaté que le manque d'infrastructures interpelle les investisseurs étrangers qui veulent investir à Madagascar.

Ce problème doit donc être résolu »,a affirmé l'ambassadeur du Japon. Celui-ci d'ajouter que les Japonais sont à la recherche constante d'occasion de coopérer avec la Grande Ile, dans le domaine des infrastructures de haute qualité, vu que le pays dispose d'immenses potentialités dans ce secteur d'activité. Certes, si l'on se réfère aux besoins du public, beaucoup reste à faire au niveau des infrastructures.