Madagascar: Du prodige Neymar au roi Bolt

Après plusieurs jours de rebondissements, et des supporters tenus en haleine dans le feuilleton du transfert à 222 millions d'euros, le plus cher de l'histoire du football, Neymar foule enfin le gazon du Parc où il est reçu en ... prince, samedi dernier ! A Londres, le même jour, Usain Bolt foule, lui aussi, la piste pour un dernier championnat du monde du 100m. Puis laisse un goût amer à ses fans en n'arrivant que troisième. Mais peu importe, le roi reste le roi !

« Bienvenue, welcome, bem-vindo Neymar Jr... », lit-on sur la Tour Eiffel samedi soir sur les coups de 21h30 jusqu'à 1h du matin. Même la Tour Eiffel a donc célébré l'arrivée du prodige brésilien en s'illuminant aux couleurs du Paris Saint-Germain et en lui souhaitant la bienvenue. Un peu plus tôt dans la journée, le stade parisien a connu l'un de ses plus grands moments d'euphorie collective. Une véritable hystérie pour les supporters et même ceux qui ont suivi tout ceci de loin, ont eu l'impression de vivre un peu l'ambiance de folie au Parc des Princes à l'apparition de Neymar. La petite démo de jonglage, le maillot lancé aux supporters, et même le simple fait de l'apercevoir, ont été vécus dans une atmosphère survoltée !

Autre scène, le même soir, de l'autre côté de la Manche. A Londres où Usain Bolt, maître incontesté du 100m masculin depuis 2008, perd le dernier 100m de sa carrière qui lui aurait permis de faire une sortie... royale ! Mais quoi qu'il en soit, c'est une véritable légende qui a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de l'athlétisme mondial. Justin Gatlin qui remporte l'épreuve samedi soir, s'incline devant lui ! Celui-là même qui est systématiquement hué à chaque fois qu'il foule la piste. Ses deux suspensions pour dopage ne passent bien évidemment pas auprès des amoureux du sport en général et de l'épreuve reine, en particulier. Pour Bolt, l'ovation qu'il a reçue, samedi soir, est à l'image du grand athlète qu'il est dont la carrière extraordinaire n'a jamais fait l'objet de polémique. A 30 ans - bientôt 31- il se retire... avec tous les lauriers ! Et tous le saluent, chapeau bas !