Sénégal: Les résultats des législatives toujours à la Une

L'inspecteur régional des Eaux et forêts de Saint-Louis, colonel Daniel Manga a souligné, dimanche,… Plus »

Dans un entretien avec L'Observateur, Abdoul Lahad Mbacké Gaindé Fatma, explique que la défaite de Bennoo Bokk Yaakaar dans le département de Mbacké et indique que le "recours est une est question de droit et de principe".

Il ajoute : "Résultats : Malick Gackou et Idrissa Seck s'octroient chacun deux sièges tandis que Khalifa Sall, Mansour Sy Djamil et Cheikh Bamba Dièye complètent le tableau".

Enquête note que "le plus dur commence" pour le maire de Dakar, Khalifa Sall, élu député sur la liste Mankoo taxawu Sénégal, alors qu'il est toujours en détention préventive pour détournement présumé de deniers publics, etc.

"Dés lors, le président et son Premier ministre, même s'ils disposent de la majorité absolue (... .) vont devoir tenir compte de ce rapport de force plus serré que prévu", ajoute la publication qui précise que Bennoo Bokk Yaakaar (BBY) rafle 125 sièges avec seulement 49,48% des suffrages exprimés.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.