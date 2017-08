Madagascar: Cemes Soanierana - Njakatiana et Lôla en toute complicité

Chose promise, chose due, Lôla et Njakatiana se sont retrouvés hier pour une soirée inédite à travers laquelle ils ont repris leurs plus belles compositions. Un beau duo, en toute complicité !

Les mélomanes s'attendaient à être comblés et ils l'étaient ! Avec deux poids lourds de la variété malgache capables de jouer à la fois les ambianceurs et les crooners dans la même salle, le vendredi ne pouvait qu'être joli. Au Cemes Soanierana, Njakatiana et Lôla se retrouvaient, non pour un duel musical mais pour partager la scène ensemble. Très élégant dans son costume sombre et chemise blanche, Njakatiana, souvent armé de sa guitare, a ravi les noctambules avec ses tubes intemporels.

Lôla, accompagné de sa bande de musiciens et de ses choristes, également vêtus de rouge et noir, n'a pas démérité avec sa prestation. La cerise sur le gâteau, lors de cette soirée inédite reste néanmoins les moments pendant lesquels les deux artistes chantaient en duo. Un très beau moment de complicité ! Et même si le Cemes Soanierana n'a pas fait salle comble, l'ambiance était au top.