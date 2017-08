Tunisie: Le 1er réseau panafricain d'enseignement supérieur privé

Honoris United Universities fusionne les savoirs et les pratiques de ces institutions pionnières dans leurs pays pour former un nouveau profil de lauréats panafricains capables d'accompagner la transformation du continent.

Le réseau Honoris United Universities est composé de 7 institutions membres qui regroupent 27.000 étudiants, répartis sur 48 campus résidentiels ou urbains, centres d'apprentissage ou en ligne, dans 9 pays et 30 villes en Afrique. Honoris United Universities délivre plus de 100 diplômes dans les domaines des Sciences de la Santé, de l'Ingénierie, de l'IT, du Business, du Droit, de l'Architecture, des Arts et du Design, des Médias, de l'Education et des Sciences Politiques.

Nouveaux partenariats stratégiques

A travers cette initiative majeure, «Actis» confirme son engagement dans le secteur de l'éducation en Afrique et conclut de nouveaux partenariats stratégiques. En Afrique francophone, Honoris United Universities renforce sa présence à travers un partenariat avec l'EMSI, Ecole Marocaine des Sciences de l'Ingénieur, la plus grande institution privée du Maroc et principale école privée d'ingénieurs (sous réserve des approbations règlementaires).

«Actis» annonce également l'expansion du réseau Honoris United Universities en Afrique du Sud, un des principaux marchés anglophones et principale plateforme de l'enseignement supérieur en Afrique australe. Sous réserve des approbations réglementaires, Honoris United Universities a conclu un partenariat avec le Management College of Southern Africa, plus connu sous le nom de «MANCOSA» et la REGENT Business School. MANCOSA et REGENT sont des institutions leaders de l'enseignement à distance (distance learning) en Afrique du Sud, qui délivrent des formations accréditées, accessibles et abordables. Ces accords au Maroc et en Afrique du Sud marquent la genèse d'un leadership panafricain dans le domaine de l'enseignement supérieur privé.

Un management de haute volée

Pour piloter ce projet d'envergure, «Actis» mise sur une équipe experte dans le management de l'éducation au niveau international et a nommé Luis Lopez au poste de président-directeur général d'Honoris United Universities. Luis Lopez a eu une contribution majeure dans la construction du réseau Laureate International Universities pendant 13 ans dans plusieurs pays et continents. Il a dirigé les opérations mexicaines, brésiliennes et d'Amérique centrale avant d'être nommé directeur général de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Afrique (EMEAA).

Il a une connaissance approfondie de l'enseignement postsecondaire, en particulier sur les marchés émergents et a une compréhension très fine de l'aspiration des étudiants et de leurs familles à accéder à une éducation de qualité qui puisse avoir un impact sur leur parcours de vie.

S'exprimant lors du lancement officiel d'Honoris United Universities à Londres, Luis Lopez confirme son engagement à nourrir les ambitions de ce nouveau projet : «Je suis fier de présenter Honoris United Universities, une plate-forme unique offrant une éducation aux standards internationaux. Elle est enracinée dans la vision des fondateurs des institutions membres. Conscients de la nécessité de développer le capital humain, ils ont œuvré chacun, depuis des décennies, à construire et appliquer des modèles académiques répondant à un double objectif :

Développer l'employabilité et les compétences des jeunes diplômés.

Nous croyons fermement que l'intelligence collaborative, la mobilité et l'agilité qui nous unissent nous permettront d'avoir un impact positif sur les communautés, sur nos étudiants et sur leurs familles.»

Expertise dans le domaine de l'éducation

«Actis opère en Afrique depuis plus de 70 ans. Nous employons plus de 100 000 personnes à travers les entreprises dans lesquelles nous investissons. Nous avons non seulement une parfaite compréhension des aspirations des étudiants à bénéficier d'un enseignement supérieur de qualité mais nous sommes également très conscients des besoins des entreprises en terme de ressources humaines qualifiées et formées aux standards internationaux. Les employeurs en Afrique ont des ambitions à travers le continent et au-delà. Ils ont besoin d'opérationnels capables d'appréhender la diversité du continent et ses spécificités locales dans un contexte globalisé», explique Rick Philips, associé actis.

Le lancement d'Honoris United Universities concrétise l'expérience acquise par le fonds «Actis» depuis plusieurs décennies sur le continent africain. C'est ce qu'explique Hichem Omezzine, Co-Lead Global Education Sector Actis: «Nous avons développé une grande expertise dans le secteur de l'éducation en répondant au besoin exprimé dans les pays émergents par les familles qui aspirent à améliorer leur qualité de vie ainsi que celle de leurs enfants, en investissant dans leur éducation.

Ceci nous permet de bénéficier aujourd'hui de la crédibilité et de l'expérience nécessaires pour nouer des partenariats avec des institutions de premier plan pour soutenir et accompagner les populations locales dans leurs ambitions. Nous sommes absolument ravis d'élargir notre réseau à MANCOSA, REGENT et EMSI, trois leaders à fort impact dans le domaine de l'enseignement supérieur privé.»

«Actis» a initié cette plateforme d'enseignement supérieur dans les principaux marchés d'Afrique francophone. En décembre 2014, le fonds a réalisé un premier investissement dans le groupe Université Centrale, leader de l'enseignement postsecondaire privé en Tunisie. En 2016, la plateforme a étendu ses activités au Maroc, positionnant ce pays en Hub de l'Afrique du Nord, et ce, à travers son investissement dans l'Université Mundiapolis. Celle-ci est réputée pour son ouverture à l'international et son approche unique dans la région pour assurer l'employabilité de ses étudiants.

L'engagement d'Actis dans le domaine de l'éducation se confirme à travers le lancement d'Honoris United Universities avec pour mission commune à toutes les institutions membres du réseau: former des leaders et des professionnels opérationnels, capables de réussir sur un continent en pleine expansion et d'avoir un impact sur les sociétés et les économies de demain.

Les membres fondateurs d'Honoris United Universities

Slah et Chédia Ben Turkia, fondateurs l'Université Centrale, l'Imset (Institut Maghrébin des Sciences Economiques et de Technologie) et l'Académie d'Art de Carthage en Tunisie. Professeur Yusuf Karodia, fondateur de MANCOSA & REGENT Business School en Afrique du Sud. Dr. Bargach El Fatimi, Dr. Jawad Khayat, Dr. Kamal Daissaoui et Mr. Zouhair Benabbou, fondateurs de l'EMSI. M. Lotfi El Eulj et M. Abdelaziz Lahlou et leurs partenaires, fondateurs de l'Université de Mundiapolis. Ces pionniers unissent leurs forces et ont pour ambition commune de créer un nouveau profil de lauréats panafricains compétitifs sur un marché du travail en pleine mutation.