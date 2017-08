Afrique de l'Ouest: Coopération Sud-Sud - Le président du Faso souhaite l'implication des hommes d'affaires

Le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, le vendredi 4 août 2017 à Ouagadougou, des responsables de la communauté des hommes d'affaires de plein- évangile et une délégation des présidents de Chambres de commerce du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et de Toulouse en France.

Le carnet d'audiences du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a fait la part belle au monde des affaires, dans la matinée du vendredi 4 août 2017. Le chef de l'Etat a pris langue avec une délégation des présidents de Chambres de commerce du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et de Toulouse en France, et des responsables de la communauté des hommes d'affaires de plein-évangile. La tenue des premières journées de réflexion stratégique de la mandature 2016-2021 de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina (CCI-BF), a meublé les échanges entre le chef de l'Etat et les présidents de Chambres de commerce étrangères, conviés à la rencontre pour un partage d'expériences. « Nous avons parlé des résultats de ce séminaire, essentiellement basé sur la présentation du plan stratégique de mandature 2016-2021 de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et la formation des élus.

La participation des délégations étrangères consistait à échanger les expériences, de sorte que chacun apporte quelques choses à ce séminaire. Nous avons appris les uns des autres », a confié le porte-parole du groupe, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (CCI-CI), Faman Touré, à l'issue de l'entrevue. A l'écouter, le Président Kaboré a été sensible à leur démarche. « Le Président du Faso a apprécié le travail abattu. Après lui avoir fait part de nos réflexions, nous lui avons demandé des conseils. Il a souhaité que ce genre de rencontres se multiplie, et que la coopération entre hommes d'affaires de la sous-région s'intensifie », a-t-il affirmé.

Aux dires de M. Touré, le locataire du palais de Kosyam a souhaité que les opérateurs économiques de la sous-région se rapprochent davantage afin de dynamiser la coopération Sud-Sud. « Il a même suggéré l'organisation d'un forum des hommes d'affaires, en marge du sommet du Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre la Côte d'Ivoire et le Burkina », a renchéri le premier responsable de la CCI-CI. Il a réaffirmé pour l'occasion, la volonté de coopérer qui anime les hommes d'affaires africains.

Le Président du Faso a également parlé affaire avec les responsables de la communauté internationale des hommes d'affaires de plein-évangile. « Notre organisation laïque existe au Burkina depuis 30 ans. Et c'est pour fêter cet anniversaire, couplé à la 8e Convention nationale, du 16 au 19 août 2017 sur le site du SIAO, que nous sommes venus adresser une invitation au Président du Faso. Il a promis se faire représenter », a indiqué le président nationale de la structure, Formouzèrè Adama Zala.

A entendre celui-ci, le double événement sera marqué par des rencontres entre hommes d'affaires chrétiens laïcs de la communauté issus des pays francophones d'Afrique de l'Ouest, des enseignements, et des forums. Il a par ailleurs fait part de témoignages à la gloire du Seigneur : « pour ce qu'il fait dans leurs vies, leurs familles et leurs affaires ».