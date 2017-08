Madagascar: Slalom TACS - Victoire à l'arraché de Hugo Louvel

La quatrième manche du championnat de slalom disputée ce week-end a vu le sacre d'Hugo Louvel à bord de sa Citroën C2. Il remporte ainsi sa deuxième victoire d'affilée après celle de Bevalala.

C'était un beau duel entre Laza Randriamifidimanana au volant de sa Peugeot 106 et Hugo Louvel à bord de sa Citroën C2 le week-end dernier sur la piste d'Iarinarivo à Ambohidratrimo. Les deux pilotes étaient au coude à coude lors des deux journées pour s'offrir de cette 4e manche. Mais au terme d'une belle bagarre, la victoire finale revient à Hugo Louvel avec un cumul de 5min 08,69sec. Hugo signe ainsi sa deuxième victoire d'affilée de la saison après celle remportée sur le circuit de Bevalala. Laza Randriamifidimanana termine ainsi à la deuxième place avec un cumul de 5min 09,28sec. Fred Rabekoto avec sa Peugeot 206 complète le podium crédité d'un chrono de 5min13, 91sec.

Tina (5min 16,43sec) et Tsiory Rakotomiarana (5min 17,72sec) sur Peugeot 106 finissent respectivement quatrième et cinquième ont complété le top 5. Pour rappel, samedi lors de la première journée, le duo de tête était déjà au mano a mano. C'est Laza Randriamifidimanana qui a pris les commandes de la manche après la fin de la première journée avec un cumul 5min 09,28sec. Le réveil d'Hugo ne s'est fait pas attendre. Il a su prendre sa revanche en rattrapant son retard et passe devant Laza hier pour s'offrir de la victoire sur une courte avance.

A l'issue de cette manche, Laza Randriamifidimanana et Hugo Louvel sont tous deux vainqueurs de deux manches respectives. Et en parallèle avec la tenue de cette 4e manche du championnat de Madagascar de slalom, Maurice Rabetokotany dit Maurice Be qui est en visite au pays a été décoré par l'ordre du mérite sportif par le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération du Sport Automobile de Madagascar. Une occasion pour honorer et remercier ce qu'il a donné à ce sport entre 1968 et 1997.